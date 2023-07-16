В Свердловской области действует девять лесных пожаров

В Свердловской области действуют девять пожаров на площади 4516 га. Все они локализованы. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора.

Четыре лесных пожара действует на площади 3712 га. На месте работают 135 человек. Угрозы населенным пунктам нет. В Верхней Пышме пожар действует на площади 688 га. В тушении участвуют 79 человек. Угрозы населенным пунктам нет. В Камышловском районе — два пожара на площади 34 га. В Кировграде действует один пожар на площади 75 га, в Туринске - на площади 10 га, в район заброшены специалисты Авиалесоохраны.

Сегодня в отдельных районах региона снова ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, усиление ветра 15-17 м/с.

Напомним, в лесах Свердловской области был введен режим ЧС из-за участившихся пожаров. Соответствующий указ 13 июля подписал глава региона Евгений Куйвашев. В тот же день следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность" после пожара в свердловском селе Шайдуриха, где сгорело 41 из 170 строений и погиб человек.

Пожары привели к тому, что многие города, в том числе и Екатеринбург, накрыло запахом гари. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области начало мониторинг качества атмосферного воздуха.