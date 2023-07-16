Путин заявил, что Россия оставляет за собой право зеркального ответа на применение кассетных боеприпасов

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право зеркального ответа на применение против нее кассетных боеприпасов. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину, который выложил фрагмент интервью в своем Telegram-канале.

Глава государства подчеркнул, что у России достаточно таких снарядов.

"До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Но конечно, если они будут применяться против нас - мы оставляем за собой право на зеркальные действия", - заявил президент, отметив, что США решились на такие поставки из-за дефицита снарядов.

При этом президент подчеркнул, что ранее власти США называли использование кассетных боеприпасов преступлением.

Ранее американская администрация выступила с утверждением, что Украине предоставила гарантии неприменения кассетных боеприпасов на территории России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.