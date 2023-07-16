В Белгородской области от обстрела "Градами" погибла женщина

ВСУ "Градами" обстреляли район центрального рынка в Шебекино. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU.

Погибшая - женщина. В момент обстрела она ехала на велосипеде по тротуару. Ранения, полученные от осколков, оказались несовместимы с жизнью.

"Понимаю, что невозможно утешить близких, но хотел принести соболезнования родным и близким погибшей", - заявил губернатор.

По его словам, повреждены фасад торгового павильона и два автомобиля. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте.