16 Июля 2023
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Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Путин заявил о необходимости промышленной металлругии выходить на новые рынки

Президент России Владимир Путин заявил, что российской металлургической промышленности важно повышать конкурентоспособность продукции, выходить на новые рынки. Об этом глава государства сказал во время поздравления работников и ветеранов горно-металлургического комплекса страны с Днем металлурга, текст которой опубликован на сайте Кремля, передает корреспондент Накануне.RU.

Путин отметил, что в России горно-металлургический комплекс по праву считается одной из базовых, ключевых отраслей экономики и подчеркнул, что от работы горняков и обогатителей, сталеваров и прокатчиков, представителей других специальностей во многом зависит укрепление отечественного промышленного и оборонного потенциала, индустриальная мощь державы.

"Сегодня, несмотря на серьезные вызовы, вы достойно продолжаете замечательные профессиональные традиции своих предшественников, понимаете всю ответственность стоящих перед вами задач. Важно, не сбавляя темпов, внедрять современные экологические и энергоэффективные стандарты, повышать конкурентоспособность продукции, выходить на новые рынки. И конечно, необходимо уделять приоритетное внимание надежному обеспечению социальных гарантий тружеников и ветеранов отрасли. Уверен, что вы и впредь будете добиваться намеченных целей на благо России. Желаю вам успехов, здоровья и всего самого доброго", - заявил президент.

Теги: Владимир Путин, металлургия, День металлурга


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