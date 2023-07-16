16 Июля 2023
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Политика В России В бывшем СССР Москва
Фото: Dmitry Lovetsky, AP

МИД Азербайджана обвинил Россию в нарушении союзной декларации

В МИД Азербайджана заявили, что позиция российского дипломатического ведомства по Карабаху вызывает "непонимание и разочарование", передает корреспондент Накануне.RU.

Россию упрекнули в том, что это заявление "не соответствует Декларации о взаимном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией и выступлениям Президента Российской Федерации Владимира Путина в поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, включая Карабахский регион".

"Недопустимо, чтобы Министерство иностранных дел Российской Федерации интерпретировало и обусловливало территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики в контексте того факта, что премьер-министр Армении, оккупировавшей наши территории почти 30 лет, признает Карабах частью Азербайджана. Хотелось бы напомнить, что именно Азербайджан после 44-дневной Отечественной войны является стороной, выдвинувшей пять базовых принципов построения отношений с Арменией, предложение мирного договора, а также инициативу по делимитации границ, и автором всех предварительных документов в этих направлениях. В настоящее время азербайджанская сторона также предпринимает практические шаги по продвижению мирного договора", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В ведомстве утверждают, что Азербайджан продемонстрировал приверженность трехсторонним заявлениям, подписанным между лидерами Азербайджана, Армении и России, однако, армянская сторона не выполнила многие положения заявления, а Россия - не обеспечила полного исполнения заявления.

В Азербайджане сообщают, что российская сторона якобы не предпринимала мер по пресечению незаконной деятельности на Лачинской дороге (Лачинского коридора).

В заявлении МИД России от 15 июля говорится, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха "развивается по негативному сценарию" и что в регионе углубляется гуманитарный кризис. В связи с этим МИД России призвал приступить к подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

"

Готовы в ближайшее время организовать в Москве трёхстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора, с последующим выходом на российско-азербайджано-армянский саммит в Москве для подписания упомянутого документа. Вызывает озабоченность то обстоятельство, что сегодня ситуация вокруг Нагорного Карабаха развивается по негативному сценарию. Углубляется гуманитарный кризис на данной территории. <...>

Настоятельно призываем азербайджанское руководство принять срочные меры для немедленного разблокирования Лачинского коридора, возобновления беспрепятственного передвижения по нему граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях, а также энергоснабжения региона", - говорится в заявлении.

Теги: МИД России, МИД Азербайджана, Карабах, Лачинский коридор


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