МИД Азербайджана обвинил Россию в нарушении союзной декларации

В МИД Азербайджана заявили, что позиция российского дипломатического ведомства по Карабаху вызывает "непонимание и разочарование", передает корреспондент Накануне.RU.

Россию упрекнули в том, что это заявление "не соответствует Декларации о взаимном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией и выступлениям Президента Российской Федерации Владимира Путина в поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, включая Карабахский регион".

"Недопустимо, чтобы Министерство иностранных дел Российской Федерации интерпретировало и обусловливало территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики в контексте того факта, что премьер-министр Армении, оккупировавшей наши территории почти 30 лет, признает Карабах частью Азербайджана. Хотелось бы напомнить, что именно Азербайджан после 44-дневной Отечественной войны является стороной, выдвинувшей пять базовых принципов построения отношений с Арменией, предложение мирного договора, а также инициативу по делимитации границ, и автором всех предварительных документов в этих направлениях. В настоящее время азербайджанская сторона также предпринимает практические шаги по продвижению мирного договора", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В ведомстве утверждают, что Азербайджан продемонстрировал приверженность трехсторонним заявлениям, подписанным между лидерами Азербайджана, Армении и России, однако, армянская сторона не выполнила многие положения заявления, а Россия - не обеспечила полного исполнения заявления.

В Азербайджане сообщают, что российская сторона якобы не предпринимала мер по пресечению незаконной деятельности на Лачинской дороге (Лачинского коридора).

В заявлении МИД России от 15 июля говорится, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха "развивается по негативному сценарию" и что в регионе углубляется гуманитарный кризис. В связи с этим МИД России призвал приступить к подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

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