16 Июля 2023
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Происшествия Крым
Фото: Накануне.ru

В Севастополе возобновили движение катеров и парома после атаки БПЛА

В Севастополе возобновил работу морской транспорт после атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили Накануне.RU в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.

По информации Министерства обороны РФ, сегодня утром была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку семью беспилотными летательными аппаратами и двумя безэкипажными катерами полупогруженного типа по объектам на территории полуострова Крым в районе города Севастополь.

Два украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО над акваторией Черного моря на большом удалении от береговой линии. Еще пять БПЛА подавлено средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув целей, потерпели крушение.

Также в северной части Черного моря были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения катеров охраны водного района два безэкипажных катера ВСУ.

В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

Теги: БПЛА, катер, паром, беспилотники, атака, Севастополь


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