16 Июля 2023
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Фото: t.me/pdmnews

Над Белгородом сработала система ПВО, сбиты две воздушные цели

Губернатор Белгородской области Вячеслав Глаков сообщил, что над Белгородом сработала система ПВО.

"Сбиты две воздушные цели на подлете к городу", - написал он в телеграм-канале. По предварительным данным, пострадавших нет.

Оперативные службы уточняют последствия на земле, добавил Гладков.

В начале этой недели губернатор Белгородской области отложил минимум на неделю возвращение беженцев в их дома в Шебекино, Новую Таволжанку и Архангельское. Поводом стал субботний обстрел Шебекино из "Градов".

Теги: белгород, система пво, гладков


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