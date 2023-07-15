Над Белгородом сработала система ПВО, сбиты две воздушные цели
Губернатор Белгородской области Вячеслав Глаков сообщил, что над Белгородом сработала система ПВО.
"Сбиты две воздушные цели на подлете к городу", - написал он в телеграм-канале. По предварительным данным, пострадавших нет.
Оперативные службы уточняют последствия на земле, добавил Гладков.
В начале этой недели губернатор Белгородской области отложил минимум на неделю возвращение беженцев в их дома в Шебекино, Новую Таволжанку и Архангельское. Поводом стал субботний обстрел Шебекино из "Градов".