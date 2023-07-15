В поселке Краснодарского края из-за ливня смыло пешеходный мост

Пешеходный мост через реку Нечепсухо в поселке Новомихайловский Туапсинского района Краснодарского края смыло потоком воды во время ливня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Отмечается, что жители не отрезаны от основной территории, так как в Новомихайловском есть альтернативный мост.

В краевом МЧС сообщили, что 15 июля в Туапсинском районе выпало порядка 20 миллиметров осадков, из-за чего поднялся уровень рек Нечепсухо и Псебе.

В Новомихайловском подтопленными оказались 72 придомовых территории, вода зашла в 32 домовладения. Эвакуированы 160 человек, в том числе 57 детей.

Ранее в шести муниципалитетах края ввели режим ЧС из-за подтоплений. Это Сочи, Геленджик, Туапсинский, Славянский и Северский районы, а также Горячий Ключ. Были подтоплены жилые дома, велась эвакуация населения и туристов. Из-за подтоплений в результате ливней на Кубани как минимум пять человек погибли.