Верхняя Пышма встретила День металлурга "Заводными стартами"

Верхняя Пышма отмечает День металлурга памятными мероприятиями, народными гуляньями, детской программой, спортивными стартами, концертом и праздничным фейерверком, награда. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УГМК.

Так, в городском парке культуры и отдыха целый день работала выставка спортивной техники для детей, были организованы игровые программы, мастер-классы, ярмарка декоративно-прикладного творчества, показана детская концертная программа "Семьёй единой город славен" и многое другое.

Главным событием празднования Дня металлурга в Верхней Пышме стали "Заводные старты в Медной столице". Мероприятие прошло на городском стадионе "Металлург". В состязаниях приняли участие 30 команд, среди которых представители цехов АО "Уралэлектромедь", ОАО "УГМК", администрации и Думы Верхней Пышмы, предприятий "Уральские локомотивы", "Водоканал", УЗХР, ЕЗ ОЦМ, предпринимателей Верхней Пышмы.

Участников "Заводных стартов" и болельщиков поздравили с Днем металлурга и Днем города глава ГО Верхняя Пышма Иван Соломин и директор по общим вопросам АО "Уралэлектромедь" почетный гражданин Верхней Пышмы Мирослав Медведев.

"День металлурга – наш главный праздник, ведь у города и завода – одна судьба. Желаю сегодня спортсменам – побед, жителям Медной столицы Урала – праздничного настроения, и пусть победит сильнейший!" – обратился к присутствующим глава ГО Верхняя Пышма Иван Соломин.

Каждая команда состояла из шести человек – двое мужчин, две женщины и два ребёнка. Участники под крики болельщиков преодолели 12 этапов: большие гонки на батуте, банджи-баскетбол, командная скакалка, гигантская штанга, кричалка, перетягивание каната и др. Лучшие шесть команд вышли в финал, где соревновались в эстафете. Все участники получили памятные медали, изготовленные из чистой меди, а победителям и призёрам вручили памятные подарки и дипломы.

"Уралэлектромедь" - градообразующее предприятие Верхней Пышмы, поэтому День металлурга – не только наш профессиональный праздник, это событие для всех жителей города, – отметил директор по общим вопросам АО "Уралэлктромедь" почетный гражданин Верхней Пышмы Мирослав Медведев. – Много лет в этот день мы проводили карнавальные шествия, но пришла пора менять формат праздника, и вот уже второй год у нас на стадионе проходит большой семейный спортивный праздник с интересными и зрелищными состязаниями. И никакая погода не помешала нам болеть за команды, а участникам соревнований проявить волю к победе!".

Вечерняя программа празднования Дня металлурга в Верхней Пышме также обещает быть насыщенной и интересной. Она включает в себя концерт творческих коллективов города и, конечно же, артистов российской эстрады. Кульминацией праздника по традиции станет красочный фейерверк.