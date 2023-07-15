Предполагаемый администратор Telegram-канала "Кремлевская прачка" отправлен под арест

Тверской суд Москвы по делу о вымогательстве отправил под арест до 13 сентября Михаила Полякова.

Как сообщает РИА Новости, позже суд рассмотрит вопрос об аресте его предполагаемого соучастника Александра Санина.

По данным СМИ, Поляков — администратор телеграм-канала "Кремлевская прачка". О его задержании стало известно 14 июля. Baza пишет, что Поляков был задержан за посты в телеграм-каналах "Незыгарь" и "Компромат-ГРУПП". В них якобы содержались ложные и порочащие честь сведения о руководстве группы компаний "Ланит" - одного из крупнейших российских IT холдингов. Общая сумма вымогательства составляет 40 миллионов рублей.

В мае Хамовнический суд Москвы вынес приговор трем бывшим администраторам телеграм-каналов по делу о вымогательстве 470 тысяч рублей у директора "Ростеха" Василия Бровкова и его супруги, телеведущей Тины Канделаки.

Одно из первых в стране подобных разбирательств связано с уральским пиарщиком Александром Устиновым, автором канала "Устинов троллит", его посадили на 14 лет. Потерпевшими проходили завод "Вентром", компании "Сима-ленд" и ВТБ.

Одно из самых громких дел было возбуждено осенью 2022 года в отношении коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и владельца канала "Тушите свет" Ариана Кузьмина, которых подозревают в вымогательстве 11 млн рублей все у "Ростеха".