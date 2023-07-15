ФСБ: Украинские спецслужбы планировали покушение на Симоньян и Собчак

ФСБ России сообщило о предотвращении подготовки украинскими спецслужбами убийства главного редактора "России сегодня" и RT Маргариты Симоньян.

Кроме того, по данным ведомства, планировалось убийство журналистки и телеведущей Ксении Собчак.

В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак, заявили в ФСБ.

Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ. Им было обещано вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство.

При обысках у задержанных изъят автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, средства связи и компьютеры с информацией.

В начале июля ФСБ РФ сообщила о задержании завербованного украинскими спецслужбами россиянина, готовившего покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. В начале мая спецслужба сообщила о раскрытии сети заговорщиков, которые готовили убийства руководства Крыма, а также диверсии на объектах инфраструктуры. Были задержаны несколько подозреваемых: шестеро граждан России и Украины.