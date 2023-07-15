В России завершился весенний призыв: на службу отправились 147 тысяч человек

Весенний призыв граждан на военную службу завершен, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в Вооруженные силы России и другие воинские формирования призвали и направили 147 тысяч человек.

Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот, отметили в Минобороны.

В апреле глава Минобороны РФ Сергей Шойгу оценил влияние электронной базы данных срочников на весенний призыв. Он напомнил, что в этом году впервые сведения о призывниках поступают в электронном виде. "Это ускорило обмен информацией комиссариатов с органами исполнительной власти, позволило оперативно актуализировать электронные базы данных и обеспечить высокую эффективность призыва граждан на военную службу", - сказал Шойгу.