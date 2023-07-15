В Казани задержали 35 футбольных фанатов, которые жгли файеры в электричке, - Baza

В Казани правоохранительные органы задержали 35 футбольных фанатов, которые направлялись на матч Суперкубка между ЦСКА и "Зенитом". Об этом сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, болельщики громко пели песни и жгли файеры в электричке "Нижний Новгород - Казань". Недовольные пассажиры пожаловались полицейским.

На 28 задержанных были составлены протоколы за административное правонарушение. При этом по факту произошедшего было возбуждено и уголовное дело по статье "Хулиганство".