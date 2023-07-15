15 Июля 2023
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Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

ВКС России поразили десятки скоплений сил ВСУ в районе Пятихаток на Запорожском направлении

Начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов сообщил о поражении десятков мест скопления живой силы ВСУ в районе села Пятихатки на Запорожском направлении.

По словам Чехова, в течение суток украинские войска вели разведку и пытались перегруппировать силы, пишет РИА Новости.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе Мирного был уничтожен миномет, в районе Степового — танк, в Новоданиловке — боевая бронированная машина, в Преображенке и Омельнике — два артиллерийских орудия.

Несколько дней назад ВС России уничтожили несколько БМП Bradley в ходе атаки ВСУ на населенный пункт Работино в районе Орехова на запорожском фронте.

Ранее сообщалось, что украинское "контрнаступление" за Запорожье застопорилось. Продвижения подразделений ВСУ почти нет, бои превратились в затяжные позиционные.

Теги: вкф россии, всу, пятихатки, запорожье


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