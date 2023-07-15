В Челябинской области мужчина насмерть разбился при спуске на зиплайне

Мужчина погиб при спуске с экстремального аттракциона "зиплайн" в Челябинской области. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Трагедия произошла 14 июля на Айских притесах (Саткинский район). Погибший - местный житель.

Возбуждено уголовное дело. В СК заявили, что устанавливаются лица, в обязанности которых входит организация безопасного прохождения аттракциона.

Ранее в Челябинске было возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка на аттракционе в "Арт-сквере". Мальчик получил травму пальца. прокуратурой и СК были организованы проверки, а аттракцион закрыли.