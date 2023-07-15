15 Июля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Al Jazeera / Alexandra Radu

В Турции допускают продление зерновой сделки при одобрении Россией предложения генсека ООН

Продление зерновой сделки возможно при одобрении Москвой предложений генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которые содержатся в его письме президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил ТАСС дипломатический источник в Турции.

Он напомнил, что Россия неоднократно заявляла о невыполнении в течение года касающихся ее части стамбульских договоренностей. Пролонгация возможна в том случае, если предложения Гутерриша признают приемлемыми, сказал источник.

Напомним, AFP со ссылкой на президента Турции Реджепа Эрдогана сообщило, что президент России Владимир Путин в очередной раз согласился на продление зерновой сделки. В ООН заявили, что пока не располагает информацией о том, будет ли продлена инициатива.

Российское руководство не раз заявляло, что Москву обманывают с зерновой сделкой. На встрече с военкорами в июне Путин сказал, что РФ пошла на нее не в интересах Украины, а для помощи беднейшим странам Африки, однако Запад "в очередной раз обманул" РФ: ничего не было сделано для либерализации поставок российского зерна на внешние рынки. Кроме того, коридоры зерновой сделки постоянно используются Украиной для запуска морских беспилотников.

Теги: зерновая сделка, россия, генсек оон


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