В Свердловской области локализованы все лесные пожары

Локализованы все лесные пожары на территории Свердловской области, сообщает департамент информационной политики региона в телеграм-канале.

Кроме того, ликвидировано 18 лесных пожаров на общей площади 860 гектаров.

На утро 15 июля в Свердловской области бороться с огнем продолжают в Верхнепышминском, Артемовском, Камышловском, Невьянском, Алапаевском, Таборинском и Туринском районах.

Напомним, в лесах Свердловской области был введен режим ЧС из-за участившихся пожаров. Соответствующий указ 13 июля подписал глава региона Евгений Куйвашев. В тот же день следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность" после пожара в свердловском селе Шайдуриха, где сгорело 41 из 170 строений и погиб человек.

Пожары привели к тому, что многие города, в том числе и Екатеринбург, накрыло запахом гари. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области начало мониторинг качества атмосферного воздуха.