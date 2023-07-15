На Кубани автобус попал в ДТП с зерновозом, два пассажира погибли

В Краснодарском крае рейсовый автобус столкнулся с зерновозом, двое пассажиров погибли, сообщает ГУ МВД по региону.

ДТП произошло сегодня около 5 часов утра в Брюховецком районе. По предварительным данным, водитель грузовика "МАН" выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом.

В салоне находился 41 человек, из них 9 детей. Двое пассажиров погибли, 17 пострадали, семь госпитализированы. Утоняется, что автобус следовал из Тулы в Анапу.

Ранее в Карелии перевернулся туристический автобус, в котором в момент аварии находились 40 пассажиров. ДТП произошло на трассе между поселками Куркиеки и Койонсаари. Четыре человека пострадали, двое из них были госпитализированы.