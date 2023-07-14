Александр Авдеев в подшефном Докучаевске (ДНР): Мы взяли шефство над городом, чтобы помочь в восстановлении разрушенной инфраструктуры

14 июля сотрудники правительства Владимирской области со главе с губернатором Александром Авдеевым прибыли в Донецкую народную республику. Первый пункт деловой поездки – город Докучаевск, над которым шефствует Владимирская область. В составе делегации – первый заместитель губернатора Дмитрий Лызлов, глава города Суздаля Сергей Сахаров.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, основные вопросы поездки касаются хода восстановительных работ на объектах коммунальной, дорожной и социальной инфраструктуры.

В сопровождении мэра Докучаевска Александра Качанова глава Владимирской области объехал город, пообщался с местными жителями и владимирцами – специалистами из разных отраслей, которые приехали в ДНР помогать восстанавливать инфраструктуру.

Так, владимирские дорожники приводят в порядок несколько уличных дорог, строители восстанавливают повреждённые снарядами жилые дома, ремонтируют здания важных социальных объектов, медики трудятся в местной горбольнице.

«Мы взяли шефство над городом, чтобы помочь в восстановлении разрушенной инфраструктуры – и в последствии прилётов, и просто пришедшей в негодность за последние десятилетия. В Докучаевске регулярно бывают представители Владимирской области – мои заместители, представители министерств, коллеги из муниципальных образований. Этот вклад становится заметным, зримым. Сейчас идёт работа на уличной дорожной сети. Она только началась, но в июле можно производить большие объёмы. В эту поездку посмотрим, что уже сделано, и наметим планы на 2024 год», – сообщил Александр Авдеев.

Среди уже завершённых объектов – воскресная школа. Её отремонтировали с помощью бригад из Владимирской области. Продолжается ремонт здания школы №4: она пострадала не только от прилёта, но и обветшала от времени. Ученики пойдут в обновлённую и дооснащённую школу с приведёнными в порядок столовой, спортзалом и другими локациями.

Владимирская область также помогает в возведении и оснащении городской больницы Докучаевска. Идёт ремонт в операционной хирургического отделения, строительство блока взамен разрушенного боевиками ВСУ и новых подразделения медучреждения.

Местные жители благодарили представителей шефствующей области за восстановление водоснабжения в городе. В его окрестностях воду пока ещё дают только по графику. Проблема с подачей воды – типична для новых российских территорий.

Также Владимирская область поддерживает Докучаевск техникой и гуманитарными грузами. В этот раз делегация Владимирской области местным коммунальщикам передала трактор и мусоровоз, несколько школ получили новый спортивный инвентарь.