Александр Авдеев в подшефном Докучаевске (ДНР): Мы взяли шефство над городом, чтобы помочь в восстановлении разрушенной инфраструктуры

15 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Политика ДНР и ЛНР Владимирская область
Фото: avo.ru

Александр Авдеев в подшефном Докучаевске (ДНР): Мы взяли шефство над городом, чтобы помочь в восстановлении разрушенной инфраструктуры

14 июля сотрудники правительства Владимирской области со главе с губернатором Александром Авдеевым прибыли в Донецкую народную республику. Первый пункт деловой поездки –  город Докучаевск, над которым шефствует Владимирская область. В составе делегации – первый заместитель губернатора Дмитрий Лызлов, глава города Суздаля Сергей Сахаров.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, основные вопросы поездки касаются хода восстановительных работ на объектах коммунальной, дорожной и социальной инфраструктуры.

В сопровождении мэра Докучаевска Александра Качанова  глава Владимирской области  объехал город, пообщался с местными жителями и владимирцами – специалистами из разных отраслей, которые приехали в ДНР помогать восстанавливать инфраструктуру.

(2023)|Фото: avo.ru

Так, владимирские дорожники приводят в порядок несколько уличных дорог, строители восстанавливают повреждённые снарядами жилые дома, ремонтируют здания важных социальных объектов, медики трудятся в местной горбольнице.

«Мы взяли шефство над городом, чтобы помочь в восстановлении разрушенной инфраструктуры – и в последствии прилётов, и просто пришедшей в негодность за последние десятилетия. В Докучаевске регулярно бывают представители Владимирской области – мои заместители, представители министерств, коллеги из муниципальных образований. Этот вклад становится заметным, зримым. Сейчас идёт работа на уличной дорожной сети. Она только началась, но в июле можно производить большие объёмы. В эту поездку посмотрим, что уже сделано, и наметим планы на 2024 год», – сообщил Александр Авдеев.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Среди уже завершённых объектов – воскресная школа. Её отремонтировали с помощью бригад из Владимирской области. Продолжается ремонт здания школы №4: она пострадала не только от прилёта, но и обветшала от времени. Ученики пойдут в обновлённую и дооснащённую школу с приведёнными в порядок столовой, спортзалом и другими локациями.

докучаевск , днр(2023)|Фото: avo.ru

Владимирская область также помогает в возведении и оснащении городской больницы Докучаевска. Идёт ремонт в операционной хирургического отделения, строительство блока взамен разрушенного боевиками ВСУ и новых подразделения медучреждения.

Местные жители благодарили представителей шефствующей области за восстановление водоснабжения в городе. В его окрестностях воду пока ещё дают только по графику. Проблема с подачей воды – типична для новых российских территорий.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Также Владимирская область поддерживает Докучаевск техникой и гуманитарными грузами. В этот раз делегация Владимирской области местным коммунальщикам передала трактор и мусоровоз, несколько школ получили новый спортивный инвентарь.

Теги: александр авдеев, днр, докучаевск, разрушенная инфраструктура, коммунальщики


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети