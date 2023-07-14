СК России расследует обстрелов украинскими националистами Брянской области и ДНР

Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов украинскими националистами мирного населения Брянской области и Донецкой Народной Республики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По предварительным данным, при обстреле ВСУ поселка Белая Березка в Брянской области погиб один человек. Кроме того, ранен один ребенок. Также произошло возгорание нескольких домов. В результате атаки ВФУ населенного пункта Макеевка Червоногвардейского района ДНР ранен мужчина 1999 года рождения и поврежден многоквартирный жилой дом.

Кроме того, украинские диверсанты под Угледаром расстреляли машину с мирными жителями.

Указанным фактам будет дана уголовно-правовая оценка.