В ООН заявили, что не располагают данными по продлению зерновой сделки

ООН пока не располагает информацией о том, будет ли продлена зерновая сделка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

"Если будет четкое объявление во время выходных, продлевается ли сделка или нет, возможно, тогда мы прокомментируем или, возможно, что-то скажет генеральный секретарь", - приводит издание его слова.

Дюжаррик также добавил, что не может сообщить о каких-либо встречах или переговорах по судьбе сделки, но при этом отметил, что все заинтересованные стороны поддерживают постоянный контакт по этому вопросу. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.

Напомним, AFP со ссылкой на президента Турции Реджепа Эрдогана сообщило, что президент России Владимир Путин в очередной раз согласился на продление зерновой сделки.

Российское руководство не раз заявляло, что Москву обманывают с зерновой сделкой. На встрече с военкорами в июне Путин сказал, что РФ пошла на нее не в интересах Украины, а для помощи беднейшим странам Африки, однако Запад "в очередной раз обманул" РФ: ничего не было сделано для либерализации поставок российского зерна на внешние рынки. Кроме того, коридоры зерновой сделки постоянно используются Украиной для запуска морских беспилотников.