Мария Захарова прокомментировала поставки Францией ракет SCALP Украине

Париж целенаправленно и осознанно сделал еще один шаг в сторону эскалации украинского конфликта. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя поставка на Украину крылатых ракет "SCALP", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"После предоставления САУ "Цезарь", ЗРК "Кроталь" и танков "АМХ-10RC" французское руководство приняло очередное безответственное решение снабдить киевский режим еще и ракетами дальнего радиуса действия "SCALP", - заявила Захарова.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе объявил, что Франция приняла решение передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ. В Кремле заявили, что это решение вынудит Россию принять ответные меры.

Ракеты Scalp являются аналогами Storm Shadow, которые поставляются Украине Великобританией. Дальность полета ракеты составляет примерно 560 км. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские силы противовоздушной обороны неоднократно перехватывали крылатые ракеты Storm Shadow.