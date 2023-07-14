Зампред фонда «Защитники Отечества» Сергей Усманов побывал во владимирском филиале фонда "Защитники Отечества"

Во Владимире побывал с рабочим визитом заместитель председателя Фонда «Защитники Отечества» по работе с регионами Сергей Усманов. С ним встретились заместитель губернатора Константин Баранов, и.о. Министра социальной защиты населения региона Ольга Артемьева и руководитель владимирского филиала Фонда Светлана Никитина.

Представитель Госфонда ознакомился с работой филиала, со статистикой поступивших обращений, осмотрел помещения, побеседовал с социальными координаторами и подопечными. В их числе – участник специальной военной операции Сергей Балакин, обратившийся в филиал с запросом на получение удостоверения ветерана боевых действий. Благодаря работе социальных координаторов он не только получил необходимые документы, но и прошёл реабилитацию. Кроме того, организован летний отдых в оздоровительном лагере для его детей.

Сергей Усманов навестил семью ещё одного ветерана СВО, который награждён медалью «За отвагу». Для детей защитника Отечества также организован отдых в оздоровительном лагере.

С момента открытия сотрудники приняли в работу более 100 обращений. Чаще всего ветераны, члены их семей и семьи погибших обращаются за содействием в получении мер социальной поддержки и статуса ветерана боевых действий, а также для получения юридической консультации.

Как отметил заместитель губернатора Константин Баранов, до конца этого года владимирский филиал увеличит свои площади и займёт весь первый этаж в здании на проспекте Ленина, 59 (сейчас Фонд располагается только в одном крыле). После ремонта здесь появятся дополнительные помещения для работы социальных координаторов и кабинет психологической разгрузки для демобилизованных участников СВО.