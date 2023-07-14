Два образовательно-производственных кластера создадут во Владимирской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет»

Заявки от Владимирской области вошли в число победителей конкурса Минпросвещения России на предоставление в 2024 году грантов из федерального бюджета. Средства направляются на развитие образовательно-производственных центров (кластеров) на базе колледжей в рамках федерального проекта «Профессионалитет», сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего на конкурсный отбор поступило 282 заявки со всей страны (от Владимирской области – 4), победителями признаны 70.

И теперь во Владимирской области будут созданы химический и машиностроительный кластеры. Химический появится на базе Гусевского стекольного колледжа, его партнёрами выступят Гусевский стекольный завод, «Красное Эхо», «Экспо Гласс», Владимирский химический завод, «Русатом Стекловолокно», «Мегастек», Опытный стекольный завод.

Машиностроительный кластер будет развёрнут на базе Энергомеханического колледжа Ковровской государственной технологической академии совместно с ВНИИ «Сигнал», КЭМЗ, ЗиД, «Точмаш», КМЗ.

Отличительная особенность образовательных программ «Профессионалитета» – подготовка кадров под конкретные рабочие места на предприятиях-участниках кластера. Предприятия-партёры получат возможность участвовать в управлении образовательными организациями: регулировать разработку и реализацию образовательных программ, определять требуемое оснащение мастерских, привлекать своих работников к наставничеству на производстве и так далее.

На реализацию проекта «Профессионалитет» колледжи региона получат 200 млн рублей из федерального бюджета.

«Область добавит на реализацию проектов 12 млн рублей, ещё 34,5 млн привлекут образовательные организации и работодатели. Новые образовательные пространства, оснащённые самым современным и высокотехнологичным оборудованием, помогут готовить кадры под конкретные рабочие места на предприятиях-участниках кластера. У выпускников не возникнет проблем с трудоустройством, а у предприятий с кадрами. У региона будут отличные молодые профессионалы», – отметил Губернатор Александр Авдеев.

Старт внедрению новых образовательных программ в рамках федерального проекта «Профессионалитет» планируется дать уже с 1 сентября 2024 года.