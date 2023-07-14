Предполагаемому убийце экс-капитана подлодки Ржицкого предъявлено обвинение

Сергею Денисенко предъявлено обвинение в умышленном убийстве бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, а также незаконном обороте оружия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что Денисенко родом из Сумской области, в прошлом занимал пост президента Федерации карате-до Украины. Жил в городе Буча Киевской области. Он заслуженный тренер и мастер спорта, обладает восьмым (из 10) даном, работает спортивным тренером. Клуб "Скиф", президентом которого был Денисенко, регулярно собирал средства для помощи ВСУ.

При задержании у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство.

Напомним, Станислава Ржицкого убили 10 июля четырьмя выстрелами в грудь во время утренней пробежки. Мужчина публиковал маршруты своих пробежек в спортивном приложении в открытом доступе, чем мог воспользоваться убийца для выбора подходящего для нападения места.

По данным СМИ, убийство Ржицкого могло быть делом рук украинских спецслужб. До ухода на гражданскую работу он был командиром подводной лодки "Краснодар", которая, по некоторым данным, могла участвовать в СВО.