Предполагаемому убийце экс-капитана подлодки Ржицкого предъявлено обвинение

14 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Происшествия Южный ФО
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Предполагаемому убийце экс-капитана подлодки Ржицкого предъявлено обвинение

Сергею Денисенко предъявлено обвинение в умышленном убийстве бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, а также незаконном обороте оружия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что Денисенко родом из Сумской области, в прошлом занимал пост президента Федерации карате-до Украины. Жил в городе Буча Киевской области. Он заслуженный тренер и мастер спорта, обладает восьмым (из 10) даном, работает спортивным тренером. Клуб "Скиф", президентом которого был Денисенко, регулярно собирал средства для помощи ВСУ.

При задержании у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство.

Напомним, Станислава Ржицкого убили 10 июля четырьмя выстрелами в грудь во время утренней пробежки. Мужчина публиковал маршруты своих пробежек в спортивном приложении в открытом доступе, чем мог воспользоваться убийца для выбора подходящего для нападения места.

По данным СМИ, убийство Ржицкого могло быть делом рук украинских спецслужб. До ухода на гражданскую работу он был командиром подводной лодки "Краснодар", которая, по некоторым данным, могла участвовать в СВО.

Теги: ржицкий, убийство, сергей денисенко


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.07.2023 08:08 Мск На Кубани задержали мужчину, подозреваемого в убийстве экс-капитана подлодки Ржицкого
Ранее 11.07.2023 08:36 Мск К убийству экс-командира подводной лодки "Краснодар" могут быть причастны украинские спецслужбы
Ранее 10.07.2023 20:50 Мск В Краснодаре убит, предположительно, замначальника городского отдела по мобилизационной работе

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети