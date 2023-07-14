14 Июля 2023
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Политика В России
Фото: kremlin.ru

"Опять обманули". Путин снова согласился на продление зерновой сделки

Владимир Путин в очередной раз согласился на продление зерновой сделки, об этом сообщает AFP со ссылкой на президента Турции Реджепа Эрдогана.

Российское руководство не раз заявляло, что Москву обманывают с зерновой сделкой. На встрече с военкорами в июне Путин сказал, что РФ пошла на нее не в интересах Украины, а для помощи беднейшим странам Африки, однако Запад "в очередной раз обманул" РФ: ничего не было сделано для либерализации поставок российского зерна на внешние рынки. Кроме того, коридоры зерновой сделки постоянно используются Украиной для запуска морских беспилотников.

И буквально вчера Путин заявлял, что сделка по-прежнему является "игрой в одни ворота", и РФ продлит ее только тогда, когда остальные выполнят свои обещания. Но, судя по всему, Москву ждет "очередной обман".

Продление "черноморской инициативы" состоялось на фоне опубликования любопытных данных статистики: Турция обогнала Белоруссию по ввозу товаров в Россию в 2023 году. По итогам первого полугодия 2023 года среди стран-импортеров в РФ на первом месте оказался Китай (42% от общего объема ввоза товаров), на втором — Турция (13%), и теперь она обошла Белоруссию (12%). В аналогичный период прошлого года по этим показателям КНР также занимала первое место, но с меньшим объемом поставляемых товаров — 38%. На втором месте уверенно держалась Белоруссия (24%), в то время как доля Турции составляла 5%.

Теги: Опять обманули, Путин, зерновая сделка


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Развитие сюжета:

Ранее 14.07.2023 21:01 Мск В ООН заявили, что не располагают данными по продлению зерновой сделки

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