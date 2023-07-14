Полицейские установили личности всех участников перестрелки в Нижневартовске

Полицейские установили личности всех участников перестрелки в Нижневартовске, которая произошла в ночь на 9 июля, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации пресс-службы полиции, возбуждено два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью").

В инциденте участвовали девять человек. Все они установлены и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Перестрелка произошла ночью на пересечении улиц Дружба Народов и Ленина. Во время инцидента никто не пострадал.