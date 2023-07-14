"Все идет по плану". Алексей Текслер доложил Марату Хуснуллину о ходе строительства кампуса в Челябинске

Реализация проекта межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске идет по плану. Об этом на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию под председательством заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина рассказал губернатор Южного Урале Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент строительство кампуса находится на первом этапе, в рамках которого идет возведение двух гостиниц. Первый объект планируют сдать в марте 2023 года.

"Уже второй этаж гостиницы начинаем строить, в сентябре закончим коробки на этих объектах, а в марте следующего года, как и обещали, сдадим первый объект. В части оставшихся объектов — это также гостиницы, учебно-научные комплексы, ряд других объектов, всего их 10 — завершаем проектирование, соответственно, строители выходят уже на подготовительные работы на площадке", - сообщил глава области.

По словам Алексея Текслера, все объекты будут сданы до конца 2025 года. "Все у нас идет по плану, все контрольные точки проекта выполняем", - подчеркнул он.

Строительство кампуса осуществляется в рамках поручения президента РФ. Челябинск участвовал в первом отборе и стал победителем. Проект межвузовского кампуса предусматривает строительство объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры общей площадью 123 тыс. кв.м. с созданием 5 тыс. мест для размещения и проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных сотрудников. Они будут развивать экологическое направление, фундаментальную науку, медицину. Основными участниками проекта стали ЮУрГУ и ЧелГУ, также в нем будут представлены профессиональные компетенции МГТУ, ЮУГМУ, ЮУрГАУ. Учебный процесс в кампусе планируется начать в 2026 году. Также на территории кампуса появятся уютные скверы, магазины, кафе, фитнес-студии, которые будут доступны для всех жителей города.

Южноуральские вузы уже работают над формированием содержательной составляющей кампуса. В апреле был создан межвузовский проектный офис для регулирования научно-образовательной деятельности будущего кампуса. Планируется создать более 40 уникальных лабораторий для проведения научных исследований и разработок в сфере экологии (в том числе на снижение карбонового следа и решение экологических вызовов региона), цифровых технологий, инженерии данных и искусственного интеллекта, биоинформатики, геномики и медицины, продовольственной безопасности и других сферах.

"Необходимо создать на территории кампуса такие условия, которые позволят встретиться предприятиям и будущим сотрудникам в лице студентов. Кампус, создавая новую среду и новые возможности, заставит вузы жить по-новому. На территории кампуса будут реализованы три трека: исследовательский, предпринимательский и технологический", - рассказала проректор по образовательной деятельности ЮУрГУ (НИУ) Марина Потапова.

Ранее вице-губернатор Ирина Гехт отмечала, что вся модель высшего образования на территории кампуса с 2026 года будет строиться по новой ступенчатой системе. "Студенты поступают в один из шести вузов-участников кампусного проекта, в течение 3 лет получают базовые знания и практические навыки по запланированной программе вуза. А затем еще 2 года обучения пройдут в кампусе, где студент выбирает один из треков – исследовательский, технологический или предпринимательский. Именно технологическое предпринимательство мы рассматриваем как платформу для создания малых инновационных предприятий, которые являются основой научно-технологического развития региона", - подчеркнула она.