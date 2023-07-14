В Магнитогорске на два месяца закрыли кафе, где посетители заразились сальмонеллезом

В Магнитогорске локализован очаг сальмонеллеза. Заболевание зарегистрировано у 36 посетителей кафе "Хорошее место", в том числе у восьми детей, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, на предприятии выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Были проведены лабораторные исследования проб пищи и смывов. Возбудитель сальмонеллеза выявили трех сотрудников и из пищевой продукции. Предполагается, что посетители заразились из-за употребления шаурмы и салатов.

Деятельность кафе по решению суда приостановлена на 60 суток. На индивидуального предпринимателя составлены административные протоколы за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Противоэпидемические мероприятия завершены.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.