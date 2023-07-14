В Прикамье мужчина, которого подозревали в убийстве шестилетней девочки, получил извинения от прокурора

Многодетный отец Виктор Мошкин, которого ранее обвиняли в убийстве шестилетней девочки, тело которой было найдено в пожарном колодце поселка Верхнечусовские Городки, получил письменные извинения от прокурора Пермского края Павла Бухтоярова, сообщают местные СМИ.

Многочисленные экспертизы показали непричастность мужчины к преступлению. С подозреваемого сняли все обвинения, признали за ним право на реабилитацию. Также он может подать иск за незаконное уголовное преследование.

Вечером 12 августа 2022 года в поселке Верхнечусовские Городки шестилетняя Настя Б. ушла из дома в магазин и не вернулась. Ребенка искали правоохранители, спасатели и волонтеры. Тело ребенка нашли в колодце. 46-летний Виктор Мошкин провел в изоляторе почти четыре месяца – с середины августа до 12 декабря. На время следствия у него забирали детей. Сейчас мужчину выпустили из СИЗО и полностью сняли обвинения в убийстве.

Добавим, что жители поселка Верхнечусовские Городки написали петицию в защиту Виктора Мошкина. В петиции сообщалось, что "подозрение на Виктора Мошкина основано на его прежней судимости в 1997 году". Приводится характеристика мужчины: спокойный, неконфликтный, адекватно мыслящий, отзывчивый.