Эрдоган рассчитывает на поддержку Гутерреша в продлении зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Эрдоган полагает, что обращение генсека ООН Антониу Гутерреша президенту РФ Владимиру Путину по зерновой сделке поможет ее продлению.

Эрдоган рассказал журналистам, что Гутерриш также направил письмо Путину, пишет РИА Новости. Глава Турции надеется, что с помощью этого письма удастся обеспечить продление работы зернового коридора совместными усилиями, "нашими и России".

Напомним, зерновую сделку заключили 22 июля 2022 года. В марте Россия согласилась продлить зерновую сделку только на 60 дней, до 18 мая. В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл "не такими уж хорошими" перспективы продления зерновой сделки. 17 мая 2023 г. зерновая сделка продлена на два месяца.

В середине июля президент России Владимир Путин заявил, что РФ может выйти из зерновой сделки из-за нарушения обещаний со стороны западных стран. По его словам, РФ снова вернется к участию в сделке, как только обещанные в отношении нее условия будут выполнены.