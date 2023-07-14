В Астраханской области определили объекты благоустройства на следующий год и наградили самых активных волонтеров онлайн-голосования

14 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астраханской области определили объекты благоустройства на следующий год и наградили самых активных волонтеров онлайн-голосования

В Астраханской области подвели итоги голосования за общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Жители региона выбрали 57 объектов в 53 муниципалитетах. Это набережные, скверы, спортивные и игровые площадки.

благоустройство, городская среда(2023)|Фото: astrobl.ru

Всего проголосовало 95 тысяч астраханцев и это на 70% больше, чем в прошлом году. Добиться таких результатов помогли волонтёры, которые ежедневно с 15 апреля по 31 мая рассказывали людям о проекте и помогали голосовать через специальное приложение.

благоустройство, красный яр(2023)|Фото: astrobl.ru

Самых активных добровольцев программы ФКГС наградили благодарственными письмами и подарками.

благоустройство, детский городок(2023)|Фото: astrobl.ru

"Ребята, вы – молодцы!", - похвалил волонтеров губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем телеграмм-канале.

благоустройство, бульвар, астрахань(2023)|Фото: astrobl.ru

Лидерами по итогам голосования в Астрахани стали: третий этап реконструкции Комсомольской набережной и территория у разворотного кольца Центрального стадиона с установкой стелы «Астрахань - город трудовой доблести». Объекты-победители в районах области можно посмотреть тут.

детская площадка, благоустройство(2023)|Фото: astrobl.ru

Губернатор поблагодарил всех астраханцев за стремление сделать регион лучше.

Теги: игорь бабушкин, благоустройство, волонтеры, городская среда фкгс


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети