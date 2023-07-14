В Астраханской области определили объекты благоустройства на следующий год и наградили самых активных волонтеров онлайн-голосования

В Астраханской области подвели итоги голосования за общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Жители региона выбрали 57 объектов в 53 муниципалитетах. Это набережные, скверы, спортивные и игровые площадки.

Всего проголосовало 95 тысяч астраханцев и это на 70% больше, чем в прошлом году. Добиться таких результатов помогли волонтёры, которые ежедневно с 15 апреля по 31 мая рассказывали людям о проекте и помогали голосовать через специальное приложение.

Самых активных добровольцев программы ФКГС наградили благодарственными письмами и подарками.

"Ребята, вы – молодцы!", - похвалил волонтеров губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем телеграмм-канале.

Лидерами по итогам голосования в Астрахани стали: третий этап реконструкции Комсомольской набережной и территория у разворотного кольца Центрального стадиона с установкой стелы «Астрахань - город трудовой доблести». Объекты-победители в районах области можно посмотреть тут.

Губернатор поблагодарил всех астраханцев за стремление сделать регион лучше.