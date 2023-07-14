Следствие потребовало перевести блогера Лерчек и ее мужа под домашний арест

Следствие просит суд ужесточить меру пресечения блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужу Артему. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

Ходатайство подано "в связи с неоднократными нарушениями супругами Чекалиными избранной судом меры пресечения в виде запрета совершения определенных действий". Пару просят перевести под домашний арест.

Ранее суд отказался снимать арест с денежных счетов и автомобилей блогеров.

Напомним, супружеская пара является фигурантом двух уголовных дел: об отмывании денежных средств (130 млн рублей) и неуплате налогов в крупном размере (311 млн рублей). Суд в марте оставил в силе меру пресечения в виде запрета определенных действий: супругам нельзя выходить в интернет, а также общаться со свидетелями по уголовному делу.