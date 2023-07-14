14 Июля 2023
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Фото: Telegram-канал митрополита Евгения / t.me/mitropolitEKB

На Ямал впервые доставят мощи Георгия Победоносца

На Ямал впервые доставят мощи Георгия Победоносца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

В Салехард ковчег со святыней доставят вечерним авиарейсом из Норильска. Поклониться мощам верующие смогут с 26 по 28 июля.

Молебен для верующих пройдет в храме Петра и Павла 26 июля. На следующий день состоится Божественная литургия, которую возглавят управляющий Салехардской епархией архиепископ Николай и священники, сопровождающие мощи. Будет совершен автобусный крестный ход по городу, во время которого возле храма князя Александра Невского в Парке Победы будет совершена панихида о погибших воинах.

В Лабытнанги мощи святого планируют доставить утром 28 июля. Богослужение состоится в храме в честь Георгия Победоносца. Далее священнослужители отправятся в ХМАО.

 

Теги: Георгий Победоносец, мощи


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