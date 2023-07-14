В Белоруссии бойцы ЧВК "Вагнер" тренируют коллег из территориальных войск

В Минобороны Белоруссии сообщили о том, что в стране проходят занятия с подразделениями территориальных войск.

Военнообязанные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК "Вагнер".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск предложил использовать для размещения бойцов ЧВК "несколько бывших военных городков, которые использовались еще в советское время", в том числе под Осиповичами. Как сообщалось, за перемещениями Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" тщательно следят в НАТО. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, группы военных якобы движутся в сторону Белоруссии. 6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главы ЧВК "Вагнер" нет в республике. Что касается бойцов ЧВК и их местонахождения, Лукашенко сообщил, что они находятся в своих постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление.