"Уральские авиалинии" станут спонсором ФК "Урал"

Компания "Уральские авиалинии" заключит договор с футбольным клубом "Урал" и станет его официальным перевозчиком. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-служба ФК.

Договор будет подписан в следующую субботу прямо на стадионе перед первой официальной игрой с ЦСКА.

Напомним, с 2020 по 2022 год "Уральские авиалинии" были официальным перевозчиком "Спартака". Договор был подписан до лета 2023 года, однако досрочно расторгнут. Сам же "Урал" все это время летал на игры чартерными рейсами других авиакомпаний.