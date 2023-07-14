Власти ЮАР: Россия отказалась заменить Путина Лавровым на саммите БРИКС

РФ отклонила просьбу президента ЮАР Сирила Рамафосы о том, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС вместо президента Владимира Путина возглавил глава МИД Сергей Лавров. Об этом заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле, пишет РБК.

"Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом вы его арестуете <...> Мы были бы счастливы, если бы он не приехал", — сказал Машатиле.

Он добавил, что Индия и Бразилия, в свою очередь, не поддержали идею проведения встречи в Китае. Эти предложения были представлены правительством ЮАР. Также среди вариантов – участие Путина во встрече онлайн.

Напомним, саммит должен состояться в Йоханнесбурге в августе. Ситуация осложняется тем, что ЮАР признает юрисдикцию Международного уголовного суда, а последний ранее выдал ордер на арест Владимира Путина.

В ЮАР ранее заявляли, что не предоставят иммунитет от ордеров Международного уголовного суда участникам саммита БРИКС.