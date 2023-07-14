14 Июля 2023
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Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

В Перми будут судить мужчину за незаконное хранение огнестрельного оружия

В Прикамье перед судом предстанет мужчина, хранивший около 5,5 тысяч патронов и несколько единиц огнестрельного оружия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья.

В полиции Перми завершено дознание по уголовному делу в отношении 56-летнего мужчины. В феврале 2023 года он был задержан по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Запрещенные предметы мужчина приобрел несколько лет назад. Часть арсенала мужчина держал в своем автомобиле, другую под видом инструментов отдал знакомой. Она привезла посылку на хранение своей подруге-пенсионерке. Спустя несколько дней женщина из любопытства открыла ящик, но, увидев содержимое, в полицию обращаться не стала.

Во время обысков полицейские изъяли у задержанных три пригодных к стрельбе автомата, более пяти тысяч патронов различного калибра, прибор для бесшумной стрельбы, оптические прицелы, прибор ночного видения и другие предметы, имеющие доказательственное значение. 

Пенсионерку суд признал виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ. Ей назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.  
 
В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Мотовилихинский районный суд города Перми для рассмотрения по существу.

Теги: огнестрельное оружие, незаконное хранение


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