В Перми будут судить мужчину за незаконное хранение огнестрельного оружия

В Прикамье перед судом предстанет мужчина, хранивший около 5,5 тысяч патронов и несколько единиц огнестрельного оружия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья.

В полиции Перми завершено дознание по уголовному делу в отношении 56-летнего мужчины. В феврале 2023 года он был задержан по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Запрещенные предметы мужчина приобрел несколько лет назад. Часть арсенала мужчина держал в своем автомобиле, другую под видом инструментов отдал знакомой. Она привезла посылку на хранение своей подруге-пенсионерке. Спустя несколько дней женщина из любопытства открыла ящик, но, увидев содержимое, в полицию обращаться не стала.

Во время обысков полицейские изъяли у задержанных три пригодных к стрельбе автомата, более пяти тысяч патронов различного калибра, прибор для бесшумной стрельбы, оптические прицелы, прибор ночного видения и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Пенсионерку суд признал виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ. Ей назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.



В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Мотовилихинский районный суд города Перми для рассмотрения по существу.