Пушилин поддержал решение двух епархий Донбасса войти в РПЦ

И. о. главы ДНР Денис Пушилин "искренне поддержал" решение духовенства Донецкой и Мариупольской, а также Горловской и Славянской епархий о вхождении в состав Русской православной церкви (РПЦ). В своем telegram-канале Пушилин сообщил, что убежден: это был непростой, но верный шаг.

"Хочу подчеркнуть, что регистрация приходов в правовом поле Российской Федерации – еще и шаг к созданию необходимых условий для их работы: приходы смогут пользоваться льготной системой налогообложения и тарифами ЖКХ, предусмотренными законодательством России", - написал Пушилин, уточнив, что это касается не только православных общин, но и всех религиозных организаций, которые пройдут процедуру регистрации.

Напомним, ранее о переходе епархий сообщил в своем telegram-канале станичный атаман Всевеликого войска Донского Александр Ефременко.

"Рад сообщить вам, что наше прошение было услышано: Русская православная церковь приняла решение о регистрации Донецкой и Мариупольской, а также Горловской и Славянской епархий в РПЦ. Я искренне признателен правящему духовенству за то, что они поддержали эти обращения", - написал Ефременко.

Источник ТАСС в Русской православной церкви подтвердил эту информацию.