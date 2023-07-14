Песков: Вопрос о статусе ЧВК будет на рассмотрении

Вопрос о юридическом статусе частных военных компаний в России будет рассматриваться властями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, ожидаются ли законодательные изменения в этой области.

Официальный представитель Кремля назвал в целом вопрос о юридическом статусе подобных компаний "достаточно сложным".

"По крайней мере этот вопрос будет на рассмотрении", - цитирует ТАСС Пескова.

Накануне Владимир Путин заявил, что правовой статус ЧВК в России - непростой, он должен обсуждаться в кабмине и в Госдуме. По словам, президента, пока что юридически такие компании, в том числе "Вагнер", не существуют, так как в России нет закона о ЧВК.

Ранее из комментария официального представителя Кремля Дмитрия Пескова стало известно, что Путин встретился с Евгением Пригожиным, а также с командирами ЧВК "Вагнер" и выслушал их претензии.