14 Июля 2023
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Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Во Владимире пройдёт международный театральный фестиваль "Театр. Территория единения"

III Международный фестиваль камерных и моноспектаклей «Театр. Территория единения» пройдет во Владимире с 14 по 21 августа. В нём примут участие 18 театров из разных регионов России, а также из Азербайджана, Израиля, Казахстана и Беларуси, сообщает пресс-служба правительства региона.

Откроет фестиваль Владимирский  академический театр драмы. Он представит моноспектакль «Моя мать - секретарь ангела смерти». Это история о судьбе женщины, родители которой стали узниками фашистского контрационного лагеря смерти Освенцима. Пронзительную историю, основанную на реальных событиях, расскажет Анна Лузгина. Режиссёр - Вячеслав Терещенко.

Всего в программе - 20 спектаклей. Также в его рамках пройдут творческие встречи.

театральная афиша(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Площадками фестиваля станут Центр культуры и искусства на Соборной, Владимирской областной дом работников искусств им Ю.А.Тумаркина, сцена Молодёжного театра высшей школы  музыки и театра ВлГУ .

В числе организаторов фестиваля  - Министерство культуры Владимирской области и Владимирский академический театр драмы. Афиша фестиваля сформирована, билеты уже в продаже. Действует Пушкинская карта.

 

Теги: международный театральный фестиваль,


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