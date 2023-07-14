14 Июля 2023
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В зоне наводнения на юге России не отдыхают дети из Тюменской области

В зоне наводнения на юге России не отдыхают дети из Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Отметим, что в Тюменской области путевки на море выделяют детям, имеющим достижения в образовании, науке, спорте, культуре и общественной деятельности.

На фоне сложившейся на Юге России обстановки, региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования сообщает, что делегаций тюменских детей сейчас в анапском лагере "Смена" и лагере "Орленок" в Туапсе - нет. 

Напомним, 12 июля в четырех населенных пунктах Туапсинского района введен режим ЧС из-за ливней, подтопивших дома. Из-за наводнения подтопило 650 придомовых территорий, вода зашла в 290 домовладений, а также в подвалы, подъезды и на первые этажи 39 многоквартирных домов. Велась эвакуация населения и туристов.  

Количество пропавших после сильных ливней в Туапсинском районе Краснодарского края по данным на 13 июля вновь достигло четырех человек. Ранее стало известно о гибели двух человек. Погибшие девушка и мужчина обнаружены в море.

В настоящий момент стихия успокоилась, однако по прогнозам синоптиков, начало следующей недели вновь обещает быть дождливым.

Теги: Сочи, Туапсе, ливень, потоп, дети, отдых


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