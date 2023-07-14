Глава ЮАР анонсировал встречу лидеров стран БРИКС на саммите в Йоханнесбурге

Саммит БРИКС, который запланирован на август, состоится очно при участии лидеров всех пяти стран участниц, заявил президент ЮАР. Форма участия в нем президента России Владимира Путина пока не определена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал сообщить, когда будет принято окончательное решение, пишет РБК.

Ранее МИД России опроверг сообщения о том, что августовский саммит БРИКС может быть перенесен из ЮАР в Китай из-за дипломатической коллизии в отношении Владимира Путина. Агентство Reuters сообщило, что власти ЮАР, якобы, хотят попросить Китай провести мероприятие у себя. В противном случае при очном участии в саммите Путина ЮАР должна будет выполнить предписание МУС и арестовать главу российского государства.