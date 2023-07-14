Глава ЮАР анонсировал встречу лидеров стран БРИКС на саммите в Йоханнесбурге

14 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Политика За рубежом
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Глава ЮАР анонсировал встречу лидеров стран БРИКС на саммите в Йоханнесбурге

Саммит БРИКС, который запланирован на август, состоится очно при участии лидеров всех пяти стран участниц, заявил президент ЮАР. Форма участия в нем президента России Владимира Путина пока не определена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал сообщить, когда будет принято окончательное решение, пишет РБК.

Ранее МИД России опроверг сообщения о том, что августовский саммит БРИКС может быть перенесен из ЮАР в Китай из-за дипломатической коллизии в отношении Владимира Путина. Агентство Reuters сообщило, что власти ЮАР, якобы, хотят попросить Китай провести мероприятие у себя. В противном случае при очном участии в саммите Путина ЮАР должна будет выполнить предписание МУС и арестовать главу российского государства.

Теги: ЮАР, Россия, Йоханнесбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 14.07.2023 15:16 Мск Власти ЮАР: Россия отказалась заменить Путина Лавровым на саммите БРИКС

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.06.2023 12:35 Мск Подготовка к саммиту БРИКС в Йоханнесбурге продолжается – Кремль
Ранее 15.06.2023 10:33 Мск Россия ожидает, что ЮАР обеспечит иммунитет Путину на саммите БРИКС, - Рябков
Ранее 31.05.2023 00:01 Мск В ЮАР обсуждают перенос саммита БРИКС в Китай из-за ордера МУС
Ранее 30.05.2023 10:11 Мск ЮАР не предоставит иммунитет от ордеров Международного уголовного суда участникам саммита БРИКС
Ранее 26.04.2023 10:07 Мск ЮАР не будет выходить из юрисдикции Международного уголовного суда
Ранее 24.04.2023 12:58 Мск Кремль получил приглашение на саммит БРИКС в ЮАР
Ранее 12.04.2023 21:33 Мск Власти ЮАР оказались в тупике из-за ордера на арест Путина и предстоящего саммита БРИКС
Ранее 20.03.2023 08:43 Мск В ЮАР "осознают" юридические обязательства перед МУС при визите Путина на БРИКС

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети