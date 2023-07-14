УЭХК подтвердил гибель рабочего. Пострадать могли еще семеро

"Уральский электрохимический комбинат" (УЭХК, входит в "Росатом") подтвердил гибель слесаря при разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана, семье погибшего будет оказана помощь, сообщает пресс-служба предприятия.

Погиб слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства 1958 года рождения. В "Росатоме" причиной смерти назвали механические травмы.

Кроме того, во время ЧП на Уральском электрохимическом комбинате могли пострадать семь человек, об этом сообщают "Вечерние ведомости" со ссылкой на бывшего сотрудника УЭХК, работавшего с гексафторидом урана. На самом комбинате эту информацию пока не подтверждают.

По словам источника издания, пострадавшие были доставлены в больницу, врачи подозревают, что они могли вдохнуть соединения, попавшие в воздух во время ЧП.

Бывший работник комбината также рассказал, что в цехе №53 ранее не работали с ОГФУ из Европы, а "урановые хвосты" из Франции и Германии хранятся в более крупных контейнерах. Разгерметизация могла произойти во время работы, которая представляет из себя часть внутреннего цикла производства предприятия.