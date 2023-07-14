В брянском поселке Белая Березка горят жилые дома после обстрела ВСУ

ВСУ ведут обстрел поселка Белая Березка Брянской области, горят жилые дома, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, украинские войска выпустили по территории поселка по меньшей мере семь снарядов. Один из них попал в дом, после этого пожар охватил соседние строения. Всего пострадало пять жилых домов.

Mash также пишет, что одна местная жительница погибла от травм после массового артобстрела ВСУ. Кроме того, мужчина и ребенок получили ранения.