14 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

ТМК на выставке "Иннопром" поделилась опытом реализации программ благополучия персонала

Трубная металлургическая компания (ТМК) на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 поделилась опытом реализации на предприятиях компании программ по повышению благополучию персонала, сообщает пресс-служба ТМК,

Как рассказала руководитель направления социального менеджмента ТМК Светлана Чертополохова, в этом году программа ТМК по повышению благополучия персонала сосредоточена на профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Компания реализует мероприятия по пяти направлениям, которые сводят риски до безопасного уровня: медицина, здоровое питание, оздоровление, физкультура и спорт, а также информационный блок.

К примеру, сотрудники всегда могут измерить уровень артериального давления с помощью роботизированных комплексов медосмотра. Также на предприятиях установлены анализаторы состава тела, что позволяет узнать содержание протеина, жира, белка, минералов в структуре организма человека, их соотношение и дисбалансы.

Светлана Чертополохова рассказала, что на санаторно-курортное лечение в рамках программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в 2023 году выделены дополнительные средства: стало больше путевок и объектов рекреации, прошли полную реновацию корпоративные базы отдыха "Сосновый бор" и "Трубник", расположенные в Свердловской области. Компания обновила инфраструктуру своих собственных объектов отдыха, что позволило предложить целую линейку программ.

Также ТМК развивает собственные объекты для занятий спортом в дополнение к корпоративным партнерским программам, в рамках которых сотрудники могут по специальным ценам посещать бассейн, тренажерный зал, фитнес-клубы.

Теги: Трубная металлургическая компания, Иннопром, персонал, программы


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