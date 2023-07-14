Челябинская область на "Иннопроме" представила инновационные технологии и заключила соглашения о реализации знаковых инвестпроектов

Челябинская область на международной промышленной выставке "Иннопром-2023" заключила ряд важных соглашений, в том числе о реализации знаковых инвестиционных проектов. 16 челябинских предприятий представили свои уникальные разработки. Делегацию региона возглавлял губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

"В целом на "Иннопроме" было заявлено много интересных проектов, будем помогать им и продвигать. Интерес большой, а наш регион сегодня один из лидеров по росту промышленности в стране. "Иннопром" - хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами. Сегодня "Иннопром" удался", - подчеркнул Алексей Текслер.

В первый день работы международной промышленной выставки были заключены соглашения между правительством Челябинской области и компанией "Ситно". Одно соглашение касалось реализации инвестпроекта по созданию селекционно-семеноводческого центра в растениеводстве. В регионе создадут центр по обработке и хранению семян мощностью 15 тыс. тонн в год на территории поселка Буранного. Второе – реализации инвестпроекта по диверсификации производства с целью увеличения объемов готовой продукции. Оно предусматривает создание репродуктора первого порядка по кроссам кур мясного направления продуктивности в Кизильском районе.

С компанией "Урал Логистик" челябинское правительство заключило соглашение о реализации проекта по строительству универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров на территории парка индустриальных инноваций "Малая Сосновка". Реализация проекта позволит создать не менее 242 рабочих мест.

Во второй день на "Иннопроме" было заключено соглашение о финансировании проекта группы ММК по производству валков для прокатных станов. Предприятие "Механоремонтный комплекс" получит льготный займ на 5 млрд рублей под 1% годовых на создание литейно-кузнечного цеха. Соглашение подписали директор Фонда развития промышленности Роман Петруца и директор предприятия "Механоремонтный комплекс" Олег Ширяев.

Соглашение было подписано в присутствии губернатора Алексея Текслера. Он отметил, что это уникальный проект. В настоящий момент существует серьезная потребность в валках для станов холодной прокатки, поскольку 80% специального оборудования изготавливается заграницей.

"Этот проект уникальный, он позволит существенно снизить потребность в импортных валках. В сегодняшних условиях для развития металлургии в нашей стране - один из важнейших, ключевых проектов. Чуть больше года, и он будет реализован. Надеюсь, что у нас продолжится такое активное взаимодействие с Фондом развития промышленности и в Челябинской области будут реализовываться новые проекты", - отметил глава области.

По словам директора ФРП Романа Петруца, с привлечением займа Фонда развития промышленности на 5 млрд рублей предприятие создаст новый цех литейно-кузнечной продукции с полным циклом производства. "Его мощность составит порядка 24 тысяч тонн изделий в год. В частности, там будут изготавливать кованые рабочие валки для станов холодной прокатки, кованые опорные валки для станов холодной и горячей прокатки, а также крупногабаритную прессовую поковку весом до 90 тонн", - подчеркнул он.

Олег Ширяев рассказал, что инвестиции в проект составят 14 млрд рублей. Будет создано 700 рабочих мест, в том числе 365 высокопроизводительных. В результате реализации проекта доля импорта на рынке РФ по кованым валкам составит не более 30%.

На "Челябинском тракторном заводе" локализуют производство гусеничного трактора "Беларус-2103". Соответствующее соглашение заключили Производственная компания "Челябинский тракторный завод" и Минский тракторный завод. МТЗ осуществит передачу прав производства трактора "Беларус-2103" на мощностях ПК "ЧТЗ", а также его реализацию под брендами "ЧТЗ" и "АГРОМАШ". Реализация проекта начнется в 2023 году. Планируется завершить к 2033 году.

Губернаторы Челябинской и Свердловской областей Алексей Текслер и Евгений Куйвашев подписали план мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве на 2023-2025 годы. Он предусматривает содействие развитию и укреплению торгово-экономических и инвестиционных связей между предприятиями регионов, организацию деловых визитов, бизнес-миссий, участие в совместных конференциях, семинарах, форумах. Кроме того, регионы намерены сотрудничать в области племенного животноводства и наращивать объемы поставок между рыбохозяйственными предприятиями.

Свои уникальные разработки на международной выставке представили челябинские предприятия. Завод "СпецАгрегат" презентовал подметально-продувочную машину для уборки аэродромного полотна, Челябинский машиностроительный завод – модель комбинированной илососной каналопромывочной машины, а Челябинский завод электрооборудования представил источник бесперебойного питания промышленного типа из новой линейки ИБП. Несколько разработок представил Уральский межрегиональный научно-образовательный центр. Это и ракетно-космический комплекс с многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем, безизоцианатные полиуретаны, технология переработки шлаков медеплавильного производства, арктический автобус, комплекс экологического мониторинга и прогнозирования "Экомонитор" и др.

Челябинский лифтостроительный завод "ВИТЧЕЛ" представили инновационные лифты, которые развивают скорость до 4 метров в секунду. Эту разработку на выставке представили вице-премьеру РФ Денису Мантурову. Предприятие единственное в России, которое выпускает пассажирские лифты со скоростью движения 4 м/с. В ближайшие месяцы на заводе планируется провести подготовку к испытаниям и сертификации лифтов со скоростью движения 6 м/с.

Автомобильный завод "Урал" презентовал арктический автобус "Урал" и электромобиль-мусоровоз "Урал". Автобус сможет перевозить пассажиров по временным дорогам при температурах до минус 50°С. Автомобили предназначены для транспортировки специального оборудования, медицинских кабинетов, учебных классов, лабораторий и мобильных центров вакцинации. В результате будет повышена доступность транспортных, медицинских, социальных услуг в труднодоступных регионах арктической зоны России.

На выставке было подписано соглашение между АЗ "Урал" и "Россети Урал" по вопросам проведения опытной эксплуатации автомобиля "Урал" на электрической тяге в "Россети Урал".

Промышленная группа "КОНАР" продемонстрировала систему лазерного 3D-сканирования деталей, оснащенную интеллектуальным оптическим трекингом и камерами высокого разрешения, стенд для проведения криогенных испытаний, а также представила рабочее колесо насосного агрегата для пожаротушения морских нефтегазовых сооружений из стали SuperDuplex и цельнолитой гребной винт фиксированного шага для судостроения.

"Челябинская область обладает серьезными компетенциями, причем не только в таких традиционных для нашего региона отраслях, как металлургия, тяжелое машиностроение и производство спецтехники, но также в сферах энергооборудования, КИПа, робототехники. Созданный в 2016 году региональный Фонд развития промышленности помогает нашим предприятиям реализовать инвестиционные импортозамещающие проекты по самым разным направлениям, в том числе под нужды крупных компаний и госкорпораций", - отметил министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Евгений Илле считает, что подписанные на "Иннопроме" соглашения дадут дополнительный импульс развитию Челябинской области. "16 предприятий Челябинской области представили свою продукцию, разработки и технологии. Подписан ряд соглашений между правительством области и предприятиями, реализующими знаковые инвестиционные проекты в регионе, которые дадут дополнительный импульс к выстраиванию благоприятного инвестиционного климата, развитию региона, а также малого и среднего бизнеса", - подчеркнул он.