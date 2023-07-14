В Академическом перекроют несколько дорог на время строительства трамвайных путей

Начиная с 24 июля и до 6 августа в Академическом будут перекрывать участки дорог из-за строительства трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

С 24 по 26 июля – по нечетной стороне улицы Вильгельма де Геннина, от проспекта Академика Сахарова до улицы Павла Шаманова. Объехать участок можно по улицам Рябинина, Мехренцева и Чкалова;

С 27 по 31 июля – по нечетной стороне улицы Вильгельма де Геннина, от улицы Павла Шаманова до улицы Краснолесья. Объезд осуществляется по улицам Рябинина, Мехренцева и Чкалова;

С 1 по 6 августа – по улице Вильгельма де Геннина, от улицы Краснолесья до улицы Академика Вонсовского. Движение транспорта будет организовано по дублерам улицы Вильгельма де Геннина.

Работы осуществляет АО "Трест Уралтрансспецстрой". На всех перекрытых участках будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.