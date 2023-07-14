Следователи проводят обыски у бывших руководителей штабов Навального*

Следователи СК России проводят обыски у бывших руководителей штабов Алексея Навального* (признаны в РФ экстремистскими организациями) в Москве и других городах по делу о финансировании экстремистской организации.

Мероприятия начались сегодня утром, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Они проходят в Тамбове, Москве, Твери и Смоленске.

Ранее стало известно, что оппозиционера Алексея Навального* обвиняют по шести статьям Уголовного кодекса: организация экстремистского сообщества, реабилитация нацизма, создание НКО, посягающей на личность и права граждан, финансирование экстремизма, призывы к экстремизму и отдельно вовлечение несовершеннолетних в опасные действия. По совокупности обвинений Навальному* может грозить до 30 лет тюрьмы.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга