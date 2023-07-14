«Армия – это дисциплина и подчинение»: Володин об отстранении генерал-майора Попова

В сети не утихает обсуждение отстранения от должности экс-командующего 58-ой армии генерал-майора Ивана Попова. Эксперты отмечают, что такое решение главы Генштаба Валерия Герасимова может привести к серьезным последствиям. Это уже вызвало широкий резонанс в обществе в том числе в рядах ВС РФ. Мнение по ситуации выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Обращение к подчиненным генерал-майора Ивана Попова продолжает быть в центре обсуждений. Речь идет о получившем широкую огласку аудиофайле, который был опубликован в телеграм-канале замглавы комитета ГД по обороне Андрея Гурулева.

Попов обращается к подчиненным и сообщает о своем отстранении от должности командующего 58-армией Южного военного округа ВС РФ. Армия сегодня выполняет боевые задачи на Запорожском направлении. Причиной такого решения главы Генштаба Валерия Герасимова он называет попытку донести реальную обстановку в ходе отражения контрнаступления ВСУ на Запорожье.

«Я во имя вас, во имя погибших наших всех друзей боевых не имел право врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний в армии. По боевой работе, по обеспечению назвал все вещи своими именами, заострил внимание. На самое главное – трагедии современной войны. Это отсутствие какой-то батарейной борьбы, разведки, масса гибели, увечья наших с вами братьев. От артиллерии противника. Также поднял ещё ряд других проблем. На самом высоком уровне откровенно, предельно жёстко», — высказался Попов.

Он добавил, что, по всей видимости, «старшие начальники» почувствовали некую опасность после такого выступления и «стремительно избавились» от него.

«Как сказали сегодня многие командиры полков, дивизий, нашу армию не смогли пробить с фронта. Нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло, обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент», — резюмировал Попов.

Обращение генерал-майора получило широкий отклик в обществе. Многих, включая бойцов, находящихся на фронте, удивило и возмутило такое решение Герасимова. Так, телеграм-канал «Кремлевская прачка» отмечает, что решение о кадровых перестановках было сделано несвоевременно и играет на руку ВСУ.

«Объективно отстранение Попова, опытного командующего, популярного в действующей армии, играет в пользу ВСУ и в целом «черного пиара» киевского режима. Для кадровой ротации, независимо от ее причин, избран крайне неудачный момент. Российские войска на ЛБС еще морально не оправились от информации о необъясненном властью возвращении на Украину плененных ими главарей террористов Азова, как последовало так же не обоснованное увольнение Попова», — отмечают авторы.

Авторы телеграм-канала «Два майора» коротко и лаконично передают мнение военнослужащих, которые сегодня находятся на линии фронта:

«Вести с Запорожского фронта: "у нас все, как один, за Попова".

«Бриф Москва» подтверждает, что новость об отстранении уважаемого генерал-майора была крайне негативно воспринята не только бойцами на Запорожском направлении, но и на донецко-харьковском. Причем такие настроения разделяют в администрациях Запорожской и Херсонской областей.

«Попов докладывал о серьезнейших проблемах с боепитанием и обеспечением артиллерии и СЗО, а также о том, что командирам не только среднего, но и высшего звена непонятны оперативно-тактические планы руководства МО и ГШ. Эти же причины вне зависимости от амбиций Пригожина, вызвали практически единодушное вооруженное выступление тысяч бойцов ЧВК Вагнер. Они решены не были, о чем свидетельствует увольнение Попова. Таким образом, противостояние между действующей армией и московским генералитетом приобретает концептуальный характер, что грозит весьма серьезными последствиями», — делают выводы авторы.

Политик Олег Царев тоже указал на негативную тенденцию «заметания под ковер» проблем в армии и назвал отстранение Попова очередным звеном в цепочке проблем ВС РФ.

«Плохо, что в нашей армии с неограниченным бюджетом есть в принципе проблемы с вооружением. Плохо, что они так долго просто заметались под ковер. Плохо, что не выполняется наказ Президента в адрес МО слышать и воспринимать здравую критику. Плохо, что цепочка «проблемы снабжения - снарядный голод - мятеж Пригожина» пополнилась новым звеном», — отметил он.

Свое мнение по ситуации высказал и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что армия – это, прежде всего, дисциплина и подчинение, которые необходимо соблюдать безоговорочно.

«У него есть непосредственные начальники, они в этом случае должны принять решение, нравится кому-то или не нравится, но любой из военачальников, если сталкивался с подобной ситуацией, обязательно принимал такие решения, потому что в противном случае это все заканчиваться должно плачевно. Меньше надо заявлений, а больше надо результатов», — заявил Володин.

Ранее президент России Владимир Путин призвал продвигать по службе результативных военных и решить вопрос с неэффективными «паркетными генералами». Также президент посоветовал Министерству обороны внимательно относиться ко всем гражданским инициативам и критике.